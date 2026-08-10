Карамаринов: Ще направим най-доброто европейско първенство в историята

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов вярва, че са налице всички предпоставки Бирмингам 2026 да се превърне в „най-доброто досега“ европейско първенство по лека атлетика. Градът се подготвя да посрещне рекорден брой състезатели за седем дни надпревари. По време на пресконференцията преди началото на шампионата, проведена в неделя (9 август) на стадион „Александър“ в Бирмингам, Карамаринов подчерта мащаба и високото ниво на първенството. То ще се състои от 10 до 16 август и за първи път ще бъде организирано във Великобритания.

„Разполагаме с всичко необходимо, за да можем в неделя вечер да кажем, че това е било най-доброто европейско първенство по лека атлетика в историята“, заяви Карамаринов.

Бирмингам е кулминацията на натоварения сезон за Европейската атлетика през 2026 година. В най-значимото първенство на организацията ще участват всичките 49 настоящи федерации членки и рекордните 1600 състезатели.

За първи път програмата ще включва 50 дисциплини, след като към нея беше добавена смесената щафета на 4х100 метра. Общо 36 телевизионни оператори ще осигурят повече от 2000 часа излъчвания по целия свят.

„Сега достигаме кулминацията на 2026 година. След успехите в Никозия, Ла Специя, Монако, Любляна–Камник и Риети вече сме тук, в Бирмингам, за нашето водещо събитие. Ще напишем история, защото европейското първенство по лека атлетика ще се проведе във Великобритания за първи път“, каза Карамаринов. „Тук са всичките ни 49 настоящи федерации членки. Ще участват 1600 атлети, което е рекорд, а за първи път имаме и 50 дисциплини. Разполагаме с рекордните 36 телевизионни партньори, които ще излъчат повече от 2000 часа по целия свят. Тук са десет действащи световни и седем олимпийски шампиони. Най-добрите ни атлети участват не само защото продължаваме програмата си за премии за високи постижения, а защото това е европейското първенство по лека атлетика.“

Карамаринов благодари още на Британската атлетика, местния организационен комитет, община Бирмингам, служителите на Европейската атлетика, доброволците и търговските партньори за техния принос към провеждането на шампионата. Той обърна специално внимание на SPAR, която през 2026 година отбелязва 30 години партньорство с Европейската атлетика.

Изпълнителният директор на Британската атлетика Джак Бъкнър смята, че първенството предоставя възможност леката атлетика да заеме централно място във Великобритания и в цяла Европа през предстоящата седмица.

„Това е голям момент за нашия спорт във Великобритания и в цяла Европа“, заяви Бъкнър. „Когато погледнем към следващата седмица, трябва да отчетем и медийното отразяване. „Във Великобритания всяка вечер ще имаме по два часа пряко предаване по основния канал на BBC и ще получим фантастична подкрепа. Състезанията ще се излъчват и в цяла Европа. Това е изключително важен момент и искам ние и прекрасният ни спорт да доминираме в спортния свят през следващата седмица. Искаме да владеем европейската спортна сцена през идните дни. За малко можем да забравим за футболните трансфери и просто да се наслаждаваме на най-добрите атлети в света.“

Шампионатът има и особено лично значение за Бъкнър, който отбелязва 40-ата годишнина от спечелването на европейската титла на 5000 метра в Щутгарт през 1986 година. Четири десетилетия по-късно той очаква с нетърпение финала на 5000 метра в понеделник на стадион „Александър“. В него олимпийският и действащ европейски шампион Якоб Ингебригтсен трябва да направи първото си състезание за сезона, след като контузия в ахилесовото сухожилие го извади от началната част на годината.

„Много се радвам, че Якоб ще бяга. Смятам, че това е фантастично“, каза Бъкнър. „Когато един атлет е преминал през толкова много трудности, а след това се появи на европейското първенство за първото си състезание и се подложи на подобно изпитание, това е забележително. Наистина бих искал да се представи добре най-вече заради смелостта, която проявява.“

За президента на Британската атлетика Денис Люис Бирмингам 2026 ще бъде особено емоционално събитие.

Олимпийската шампионка в седмобоя от 2000 година и европейска шампионка от 1998-а е тренирала на стадион „Александър“ по време на кариерата си. Тя си припомни връзката си със съоръжението и преобразяването, през което то е преминало.

„Това е моят дом, а домът е там, където е сърцето“, заяви Люис. „Недалеч оттук имаше едно малко местенце, където си подремвах за кратко преди тренировките. Тази писта и това съоръжение означават всичко за мен. Да видя тяхната еволюция и развитие и да погледна към това, което имаме днес, ме изпълва с огромна гордост. Но не става дума само за моята гордост, а и за гордостта на Бирмингам. Най-накрая сме домакини на европейското първенство по лека атлетика. За мен това показва развитието и амбициите на града. Надявам се, че в края на тези седем дни всички ще видим вдъхновението и въздействието, които спортът може да носи.“

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