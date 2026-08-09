Liquid на Георги "Jorko" Митев отпадна от пътя за Световното след поражение от 1Win

Team Liquid с Георги "Jorko" Митев отпадна от квалификациите за Световното по електронни спортове по CS2 след загуба с 1:2 (5-13, 13-6, 7-13) от 1Win.

Руският тим започна убедително и спечели Dust II. но "кончетата" отговориха на Anubis, където Jorko имаше ключов принос с 20 елиминации за успеха с 13:6.Решаващата Cache обаче отново бе за 1Win.

Така 1Win продължава към следващия кръг на плейофите, докато за Liquid пътят към турнира приключва.

Снимка: HLTV

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