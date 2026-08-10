Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

Френската суперзвезда Виктор Уембаняма вярва, че може да отбележи 100 точки в мач от НБА.

Центърът на Сан Антонио Спърс отговори положително именно на въпрос дали смята, че е способен да реализира 100 точки един двубой. "Така мисля, да", заяви Уембаняма пред Rookicks.

В цялата история на НБА само Уилт Чембърлейн е отбелязвал 100 точки. Той постави рекорда за най-много вкарани точки в един мач през 1962 година.

Дълго време най-близо до това беше Коби Брайънт, който реализира 81 точки през 2006-а, за да запише втория най-добър резултат, но миналия сезон той беше надминат от 83-те точки на звездата на Маями Хийт Бам Адебайо.

Най-високият резултат в кариерата на Виктор Уембаняма за отбелязани точки е 50 в двубоя на Сан Антонио Спърс срещу Вашингтон Уизардс през 2024 година.

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Снимки: Gettyimages