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Голямо име в НБА си отиде на 86 години

  • 10 авг 2026 | 14:57
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Голямо име в НБА си отиде на 86 години

На 86-годишна възраст почина Дон Нелсън, който е на второ място по най-много постигнати победи сред треньорите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Новината за смъртта на легендарният специалист бе съобщена от тима на Голдън Стейт Уориърс, а след това бе потвърдена и от други отбори, в които той е работил.

Като играч в НБА Нелсън има пет шампионски титли с Бостън Селтикс, а като треньор има по повече от 250 успеха с три различни клуба - Милуоки Бъкс, Голдън Стейт Уориърс и Далас Маверикс. Три пъти е избиран за "Треньор на годината", като имаше успешна кариера и като генерален мениджър.

През 70-те години на ХХ век Нелсън прави революция в НБА с интегрирането на високоскоростно темпо на игра, в което центровете губят водещата роля, която имат в годините преди това.

Дон Нелсън приключи треньорската си кариера през 2010 година с 1335 победи на сметката си, като точно бе подобрил рекорда на Лени Уилкинс от 1332 победи. Той задържа първото място в тази класация 12 години, преди през март 2022-а да бъде изпреварен от вече бившия наставник на Сан Антонио Спърс Грег Попович.

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