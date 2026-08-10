Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

Баскетболният национал Иван Алипиев е сигурен, че българският шампион Балкан ще покаже добро лице при дебютното си участие в турнира ЕвроКъп.

Договорът на Алипиев с ботевградчани бе официално обявен днес от клуба.

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"Сигурен съм, че с моите бъдещи съотборници ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена", цитираха от Балкан думите на Иван Алипиев в социалната мреж Инстаграм.

До момента в кариерата си националът е играл още за отборите на БУБА Баскетбол, Левски и Академик София в България и на университета Лойола Меримаунт, Латина, Антверп Джайънтс, Стяуа Букурещ, Местре и Римини в чужбина.

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