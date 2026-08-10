Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

Мъжкият национален отбор по баскетбол се събира днес в Самоков за начало на подготовката си за предстоящата в края на месеца среща с Румъния.

Двубоят от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония ще се състои на 30 август в румънския град Тулча.

Това ще бъде първи мач на националите от Група D във във втория етап от предварителните евроквалификации.

Подготовката на България за сблъсъка с Румъния ще включва контрола срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировъчен лагер в Русе между 24 и 28 август.

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