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  3. Team Liquid удължи договора на Morgan до 2028 г.

Team Liquid удължи договора на Morgan до 2028 г.

  • 8 авг 2026 | 21:58
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Team Liquid удължи договора на Morgan до 2028 г.

Team Liquid продължи договора на Парк "Morgan" Ру-хан до края на 2028 г. Корейският топлейнър се присъедини към отбора през 2026 г., след дълъг период в LCK.

Morgan бързо се превърна във важна част от състава и показа силна форма в дуелите по горната линия, като особено добре се сработи с Quid.

Решението за новия договор идва след доброто представяне на Team Liquid през сезона и на MSI. Самият Morgan посочи добрата атмосфера в отбора и условията в клуба като важни фактори за желанието му да остане.

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