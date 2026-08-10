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Шампионът на Австралия за 2022 година бе изхвърлен от първенството

  • 10 авг 2026 | 16:58
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Шампионът на Австралия за 2022 година бе изхвърлен от първенството

Отборът на Уестърн Юнайтед, който спечели титлата в австралийската А-Лига през 2022 година, бе изхвърлен от местния шампионат. Австралийската футболна асоциация реши, че клубът не отговаря на изискванията за лицензиране за сезон 2026/27 и няма да получи такъв.

Още преди година Уестърн Юнайтед имаше сериозни проблеми, заради което лицензът на клуба бе поставен под "хибернация". Положително развитие за клуба през последните 12 месеца обаче не последва и след днешното решение той практически ще приключи съществуването си.

Уестърн Юнайтед бе основан в Мелбърн през 2018 година под името Уестърн Мелбърн. За шестте сезона на съществуването си клубът игра три пъти в плейофите в австралийския шампионат, като го спечели през сезон 2021/22 и игра полуфинали през сезони 2019/20 и 2024/25.

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