Локо Пловдив се раздели с двама играчи

Сребърният медалист в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив се разделя с двама баскетболисти, съобщиха от клуба. Това са Ради Глухчев и Михаил Кръстев, които няма да бъдат част от състава на "черно-белите" през новия сезон.

От клуба изказаха своята благодарност към двамата за професионализма, ангажираността и работата им в периода им в Локомотив.

"Съвместният ни път приключва, но приносът им към клуба остава част от изминатия до момента път.

Пожелаваме им здраве, успехи и много нови възможности в следващите етапи от професионалното им развитие", написаха “смърфовете” в официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Sportal.bg