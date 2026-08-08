Десет от дубъла на Ботев (Пловдив) взеха точките в Бургас

Ботев II (Пловдив) се завърна в Югоизточната Трета лига с 2:0 над Нефтохимик в Бургас. Срещата е от първия кръг на първенството. „Канарчетата“ на Милен Кунчев изиграха заключителния половин час с намален състав. Стана динамичен двубой. Критични моменти имаше и пред двете врати. Домакините повече атакуваха. Пловдивчани обаче опасно контраатакуваха. Самуил Цонов им даде преднина, реализирайки след центриране от дясно, секунди преди почивката. В 52-ата минута бургазлии сгрешиха, топката беше подаде на Радослав Караманов, който нахлу в наказателното поле, финтира бранител и хладнокръвно стреля в далечния ъгъл – 0:2. В 57-ата минута съотборника му Илиян Антонов извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон.

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