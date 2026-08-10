Славия без капитана си срещу Ботев (Враца)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Ботев (Враца). Заради контузия от нея отпадна капитанът Иван Минчев.

В разширения състав на "белите" липсва и Илиян Стефанов. Мачът на стадион "Христо Ботев" от четвъртия кръг на efbet Лига е днес от 19:00 часа.

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Групата на Славия: Георги Петков, Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Дейвид Малембана, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Димитър Буров, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Владимир Милетич, Борис Тодоров, Емил Стоев, Васил Казълджиев, Умаро Балде, Илиан Антонов, Роберто Райчев, Йоан Борносузов, Янис Гермуш, Владимир Николов, Марко Милетич.

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