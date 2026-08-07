Снукър звездите посрещнати великолепно в Китай

Звездите на снукъра пристигнаха в Тайюан в петък за официалната церемония по откриването на China Open 2026. Големият ранкинг турнир с награден фонд от 1,2 милиона британски лири се завръща в календара за първи път от 2019 г. Надпреварата ще се проведе в нов град домакин – столицата на провинция Шанси.

Действащият шампион Нийл Робъртсън, световният шампион У Идзъ, номер 1 в света Джъд Тръмп, легендарният Рони О’Съливан, Шон Мърфи, Джао Синтoнг, Марк Уилямс, Марк Селби, Кайрън Уилсън и Дин Дзюнхуей бяха сред звездите, посрещнати възторжено от феновете.

След преминаването си по червения килим играчите и официалните лица наблюдаваха впечатляваща програма, представяща традиционната местна култура, с музикални и танцови изпълнения. След тях последваха изказвания на официалните гости.

Председателят на Световната професионална билярд и снукър асоциация Джейсън Фъргюсън заяви:

„Днешният ден бележи важен момент за нашия спорт, тъй като отбелязваме завръщането на един от най-престижните турнири с най-богата история в снукъра. След шестгодишно отсъствие „China Open“ отново заема полагащото му се място в календара на Световния снукър тур, затвърждавайки статута си на водещото снукър събитие в Китай и един от акцентите на международния ни сезон.

Историята на този турнир е неразделна част от съвременната история на самия снукър. Малко спортни моменти са имали толкова трайно значение, колкото незабравимата победа на Дин Дзюнхуей на „China Open“ през 2005 г. Неговият триумф вдъхнови милиони хора, промени облика на нашия спорт и разпали страст към снукъра, която продължава да се разраства в тази велика страна. Това забележително постижение отвори вратата за цяло поколение талантливи китайски играчи и помогна на Китай да се утвърди като една от истинските световни сили в снукъра.

С началото на тази вълнуваща нова глава е особено подходящо, че „China Open“ намери своя нов дом именно тук, в Тайюан. Този динамичен град прие нашия спорт с огромен ентусиазъм и ясна визия. Със своите отлични съоръжения, изключителна организация и процъфтяваща снукър култура Тайюан предоставя великолепна сцена, достойна за събитие от подобен ранг.

Гордеем се, че за първи път водим най-великите играчи в света в провинция Шанси. Уверен съм, че през следващите години този град ще ни подари множество незабравими спомени.“

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