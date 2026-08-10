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  3. Габриела Георгиева е полуфиналистка в Париж

Габриела Георгиева е полуфиналистка в Париж

  • 10 авг 2026 | 13:30
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Габриела Георгиева е полуфиналистка в Париж

Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Опитната българска състезателка финишира с девето време в сериите от 2:11.48 минути и донесе първо вечерно плуване за българския отбор на шампионата в Париж, като намери място сред 16-те полуфиналистки.

Георгиева, която е шеста в света в тази дисциплина от преди две години и половина, стартира много силно и се движеше втора в своята серия, но в края отстъпи физически и не успя да се доближи до националния си рекорд от 2:09.95 минути.

Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с 2:09.29 минути.

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