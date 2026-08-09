Морски клуб Балчик с 2 държавни титли, 2 бронзови медала и още 2 места в Топ 4

Състезателите на Морски клуб Балчик записаха поредно силно представяне на Държавното първенство по ветроходство в класовете ILCA 4 и 420, което се проведе от 2 до 4 август в Приморско.

Балчишкият клуб завърши първенството с две държавни титли, два бронзови медала и две четвърти места, затвърждавайки водещата си позиция в подготовката на младите български ветроходци.

В клас ILCA 4 държавна шампионка стана Никол Димитрова, която завоюва златния медал след силно представяне в състезанието. Нейната съотборничка Александра Петрова се пребори за бронзовото отличие.

На малко от подиума остана Цветомир Симеонов, който зае четвърто място в клас ILCA 4.

В клас 420 титлата отново отиде при Морски клуб Балчик. Виктория Великова и Мартин Пенев се превърнаха в новите държавни шампиони в класа.

Бронзовите медали спечелиха другият балчишки екипаж Калоян Тодоров и Преслав Петров.

На четвърто място, само на крачка от медалите, завършиха Алекс Данаилов и Филип Настев.

Резултати на Морски клуб Балчик:

ILCA 4

Никол Димитрова – държавна шампионка

Александра Петрова – 3-то място

Цветомир Симеонов – 4-то място

420

Виктория Великова & Мартин Пенев – държавни шампиони

Калоян Тодоров & Преслав Петров – 3-то място

Алекс Данаилов & Филип Настев – 4-то място

„Тези резултати са доказателство за постоянната работа на състезателите и треньорския екип. Двете държавни титли са особено важни, но също толкова ценно е, че имаме още четири състезатели и екипажи в челото на класирането. Това показва, че развитието на младите ни ветроходци върви в правилната посока“, коментираха от Морски клуб Балчик.

Успехите в Приморско са поредното доказателство за силната школа на клуба и за добрата работа по развитието на младите ветроходци в Балчик.

Морски клуб Балчик поздравява всички свои състезатели за представянето и благодари на треньорския екип, родителите и всички, които подкрепят развитието на ветроходството в Балчик.

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