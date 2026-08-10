Нов национален рекорд на 4 х 200 за щафетата ни

Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже по време на европейското първенство по плуване в Париж.

Българският квартет в състав Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев финишира с време 7:17.98 минути и подобро досегашното върхово постижение на националния отбор от 7:18.83, поставено на Европейското първенство в Рим през 2022 година.

Времето на българската щафетата й отреди общо 16-о в двете серии, което не бе достатъчно за влизане във финала.

Във вечерната сесия България ще има един представител - Габриела Георгиева ще участва в полуфиналите на 200 метра гръб.

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