Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра на Европейското

Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с време 55.83 секунди в първия си старт на шампионата, което я остави седма в трета серия и не успя да подобри личното си постижение в дисциплината 55.68 секунди.

Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж - 50 свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст.

Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката Марит Стеенберген с време 52.62 секунди, което е нов рекорд на шампионатите.

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