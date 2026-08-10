Започва Европейското първенство по водна топка във Варна

От днес, 10 август, до 16 август изцяло реновираният плувен комплекс „Приморски“ във Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години. Шестнадесет от най-силните европейски отбори вече са в морската столица и очакват с нетърпение началото на двубоите.

Първенството стартира със среща между Франция и Турция. Тази вечер от 19:00 часа ще се състои официалното откриване на шампионата, а час по-късно започва първият мач на България срещу Словения. Входът за срещите е свободен, а зрителите ще имат възможност да се насладят на сблъсъците между най-добрите млади ватерполисти на Стария континент.

Електронни информационни табла ще показват всичко, което се случва в басейна, в съответствие с европейските стандарти за провеждане на спортни събития от подобен мащаб. Припомняме, че преди две години европейски шампион при младежите стана силният отбор на Хърватия.

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