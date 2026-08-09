Глушкова не можа да спечели титлата в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова допусна поражение на финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 в схемата Глушкова загуби от рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 4:6 за час и 50 минути на корта.

22-годишната софиянка поведе с 2:1 в първия сет, след което съперничката й взе пет поредни гейма и направи обрат. Във втората част българката преодоля пасив от 0:3, успя да изравни 3:3, но рускинята направи решителен пробив за 5:3 и стигна до крайния успех.

Глушкова има пет титли в кариерата си на сингъл на турнирите от веригата World Tennis Tour, а за последно е била шампионка три пъти в Анталия през 2024 година.

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