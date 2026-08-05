Тодор Неделев: Гонзо и Ясен Петров ме искаха в Левски

Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев направи интересно разкритие в подкаста "Код Спорт", където призна как в юношеските си години на няколко пъти е бил пред преминаване в Левски по искане на Георги Иванов-Гонзо и Ясен Петров.

Магическият халф на "канарчетата" разказа за първи път редица любопитни случки от своята кариера, като за първи път разкри подробности за трансфера си в Лудогорец и отношенията си с Ивайло Петев в Разград. Неделев не подмина и темата с тежката катастрофа в Грузия, която за малко не прекрати кариерата му.

А как е бил принуден да подпише с Майнц, след като е бил харесан от Томас Тухел, защо е бил глобяван в германския клуб, как Христо Стоичков е избрал с кой номер да играе Неделев и още неразказани истории - гледайте в целия епизод.

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