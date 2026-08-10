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  3. Шампионът на Саудитска Арабия взе халф от Ла Лига

Шампионът на Саудитска Арабия взе халф от Ла Лига

  • 10 авг 2026 | 08:39
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Шампионът на Саудитска Арабия взе халф от Ла Лига

Шампионът в първенството на Саудитска Арабия Ал-Насър подписа договор с португалския халф Саму Коща от испанския Майорка, обявиха и двата клуба.

„Майорка и Ал-Насър постигнаха споразумение за трансфера на Саму Коща“, публикува испанският клуб съобщение в социалните мрежи, благодарейки на играча „за неговата отдаденост и професионализъм“.

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Коща беше част от отбора на Португалия, който достигна до осминафиналите на Мондиал 2026, губейки с 1:0 от бъдещия шампион Испания.

Сенегалският полузащитник Идриса Гей се присъедини към новака в елита на Саудитска Арабия Дирия като свободен агент, след като напусна Евертън, съобщава агенция Ройтерс.

Местните медии разкриха, че той е подписал едногодишен договор с опция за втори сезон.

36-годишният халф напусна Евертън през юли след седем сезона и с два периода във френския град Пари Сен Жермен. Бившият играч на Лил има над 130 мача за Сенегал и спечели Купата на африканските нации през 2021 година.

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