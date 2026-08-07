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  3. Марк Алън пропуска турнирите в Китай по "лични причини"

Марк Алън пропуска турнирите в Китай по "лични причини"

  • 7 авг 2026 | 14:31
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Марк Алън пропуска турнирите в Китай по "лични причини"

Марк Алън се оттегли от откритите първенства на Китай и Ухан през този месец поради лични причини. В China Open в Тайюан Алън трябваше да се изправи срещу Хосеин Вафаей или Лю Линхао във вторник, 11 август. Вместо това победителят от мача между Вафаей и Лю ще се класира директно за осминафиналите.

В Ухан Алън трябваше да играе срещу Майкъл Холт на 23 август. Холт ще продължи директно към кръга на 1/16-финалите.

Алън заяви:

„Съкрушен съм, че ще пропусна тези два турнира в Китай, и се извинявам на феновете и организаторите в Тайюан и Ухан. Обичам да играя в Китай и оценявам подкрепата, която винаги получаваме там, но поради лични причини този път не мога да участвам. Надявам се да се завърна за турнирите в Китай по-късно през сезона.“

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