България U18 остана на осмо място на Европейското след загуба от Великобритания

Женският национален отбор на България до 18 години загуби от Великобритания със 75:86 в Румъния в мача за седмото място на Европейското първенство, Дивизия Б.

Лидия Йохан Сиверио бе най-резултатна за България, като реализира 25 точки при отлична ефективност от игра — 11 успешни стрелби от 18 опита. Фатме Кичукова добави още 17 точки за българския тим.

„Лъвиците“ започнаха двубоя силно и агресивно, като още през първата четвърт успяха да наложат темпото си. България спечели стартовите 10 минути с 21:12 и влезе с преднина във втората част.

След това обаче стрелбата на Великобритания потръгна, а съперникът постепенно намери ритъма си в нападение. Британките обърнаха развоя на срещата и успяха да спечелят всяка от следващите три четвърти, за да стигнат до крайния успех с 86:75.

Така българският тим приключи участието си на осмо място в крайното класиране на Европейското първенство.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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