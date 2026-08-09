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Шакил О'Нийл посочи мястото на ЛеБрон в йерархията на великите играчи на Лейкърс

  • 9 авг 2026 | 16:20
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Шакил О'Нийл посочи мястото на ЛеБрон в йерархията на великите играчи на Лейкърс

Легендата на НБА Шакил О'Нийл обясни своята гледна точка за йерархията на най-великите играчи в историята на Лос Анджелис Лейкърс и определи мястото в нея на напусналия това лято клуба ЛеБрон Джеймс.

"Той спечели шампионат с отбора, беше най-добрият в знакови мачове, така че определено е в сградата", заяви Шак, цитиран от Yahoo Sports.

"Но не го поставям на най-горния етаж. Там са Меджик, Коби и Карийм. На втория етаж съм аз и някои други момчета", добави той.

Прославеният център поясни своята позиция: "Хубаво е, че ЛеБрон спечели една титла с Лейкърс. Само че Карийм има шест, Меджик – пет, Коби – пет, аз – четири, а Кърт Рамбис – три. Така че той присъства на това парти, но не го допускат на главната сцена".

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Снимки: Gettyimages

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