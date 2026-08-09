Още един българин отива в колежанския баскетбол в САЩ

Още един българин ще пробва късмета си в американския колежански баскетбол. Това е играчът на новака в Sesame НБЛ Политехника Светлин Първанов, съобщава клубът от Дупница на официалната си страница във Фейсбук.

“Още една страхотна новина за школата на БК Политехника Дупница!

Нашият състезател Светлин Първанов прави следващата голяма крачка в своето развитие и продължава образованието и баскетболния си път в САЩ!

Светлин получи стипендия от Augustana College, където ще има възможност да съчетае качествено образование с развитие на баскетболния терен.

За нас това е много повече от индивидуален успех. Талантът е важен, но зад подобна възможност стоят години труд, постоянство, дисциплина и желание за развитие.

Гордеем се, че Политехника е част от пътя на Светлин до американския колежански баскетбол!

Пожелаваме му смело да преследва следващите си цели, да представя достойно себе си, своя клуб и България.

От Политехника до USA!

Мечтай. Работи. Развивай се.

Успех, Светлин! Политехника винаги ще бъде зад теб!”, пишат от Политехника, желаейки успех на играча си.

Снимка: BC Polytechnica/Facebook

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