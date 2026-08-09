Бивш съотборник на Къри с дръзко изказване: Щях да постигна същите успехи, ако бях на мястото на Стеф

Монта Елис е убеден, че Голдън Стейт Уориърс биха постигнали сходни резултати, ако той беше на мястото на Стеф Къри.

След като стана новият генерален мениджър на университетския отбор Алкорн Стейт, Елис изказа смелото твърдение, че и той би могъл да изведе Голдън Стейт до множество титли в НБА, ако му бяха предоставени същите отбори от шампионски калибър, с който в крайна сметка играеше Къри.

„С това се сблъсквах. И хората го знаят“, заяви Елис пред Майрон Медкълф от ESPN. „Истинските хора, които разбират от баскетбол, го знаят. Те знаят с какъв отбор ми се наложи да работя. Ако ме бяхте сменили със Стеф и ми бяхте дали отбора, с който той спечели шампионатите, резултатът щеше да е същият. Затова трябва да приемаш и доброто, и лошото. Това ми даде възможност да спечеля пари за себе си и семейството ми. Аз се възползвах от това”, каза още бившият гард на Уориърс.

Стеф Къри и Монта Елис играха заедно като съотборници преди началото на династията на „Дъбс“.

Тъй като и двамата играчи бяха ниски гардове, това създаваше проблеми за защитата на Голдън Стейт, а клубът се изправи пред трудна дилема. В крайна сметка Уориърс избраха Къри пред Елис, като „Най-прогресиралият играч“ за 2007 г. беше изпратен в Милуоки Бъкс през 2012 г. в замяна на Андрю Богът.

В кариерата си Елис е играл още за Далас Маверикс и Индиана Пейсърс.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages