Пълна лудост! Мач с 10 гола в елита на Чехия шокира футболна Европа

Теплице и Виктория Пилзен сътвориха един от най-зрелищните мачове на седмицата в Европа. Двата отбора завършиха наравно 5:5 в мач от 3-ия кръг на чешкото първенство след невероятен развой на събитията.

Първоначално изглеждаше, че Виктория Пилзен ще има лесно гостуване, особено след опустошителния старт на отбора, воден от Мартин Хиски. Гостите поведоха с немислимото 3:0 само след 10 минути!

Хрошовски откри резултата още в първата минута, Кабонго направи 2:0 в 3-ата минута, а Двех покачи на 3:0 в 10-ата минута.

Теплице обаче не се предаде и бързо започна да наваксва. Маречек в 12-ата минута и Радоста в 21-ата минута намалиха разликата до само един гол – 2:3. Виктория Пилзен реагира и Видра възстанови преднината от два гола в 28-ата минута.

Головото шоу продължи. Чермак отбеляза за домакините (35), така че Виктория Пилзен се оттегли на почивка с преднина от 4:3. Цели 7 гола бяха отбелязани през първите 45 минути.

Второто полувреме донесе нов обрат. Теплице обърна резултата в рамките на само 5 минути. Аута възстанови равенството в 54-ата минута за 4:4, а Фортелни отбеляза в 59-ата минута за 5:4.

За първи път в този мач Теплице поведе, след като изоставаше с 0:3 само след 10 минути.

Виктория Пилзен се възстанови от шока и изравни (68) чрез Вишински. Нито един от отборите не успя да отбележи до края и мачът завърши с грандиозния резултат 5:5, а освен това Кръчик от Пилзен получи червен картон в 88-ата минута.

След този резултат Теплице заема 3-то място в чешкото първенство със 7 точки, докато Виктория Пилзен е на 11-а позиция с две точки след първите три кръга.

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Снимки: Imago