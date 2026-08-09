Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Теплице
  3. Пълна лудост! Мач с 10 гола в елита на Чехия шокира футболна Европа

Пълна лудост! Мач с 10 гола в елита на Чехия шокира футболна Европа

  • 9 авг 2026 | 19:01
  • 24864
  • 7
Пълна лудост! Мач с 10 гола в елита на Чехия шокира футболна Европа

Теплице и Виктория Пилзен сътвориха един от най-зрелищните мачове на седмицата в Европа. Двата отбора завършиха наравно 5:5 в мач от 3-ия кръг на чешкото първенство след невероятен развой на събитията.

Първоначално изглеждаше, че Виктория Пилзен ще има лесно гостуване, особено след опустошителния старт на отбора, воден от Мартин Хиски. Гостите поведоха с немислимото 3:0 само след 10 минути!

Хрошовски откри резултата още в първата минута, Кабонго направи 2:0 в 3-ата минута, а Двех покачи на 3:0 в 10-ата минута.

Теплице обаче не се предаде и бързо започна да наваксва. Маречек в 12-ата минута и Радоста в 21-ата минута намалиха разликата до само един гол – 2:3. Виктория Пилзен реагира и Видра възстанови преднината от два гола в 28-ата минута.

Головото шоу продължи. Чермак отбеляза за домакините (35), така че Виктория Пилзен се оттегли на почивка с преднина от 4:3. Цели 7 гола бяха отбелязани през първите 45 минути.

Второто полувреме донесе нов обрат. Теплице обърна резултата в рамките на само 5 минути. Аута възстанови равенството в 54-ата минута за 4:4, а Фортелни отбеляза в 59-ата минута за 5:4.

За първи път в този мач Теплице поведе, след като изоставаше с 0:3 само след 10 минути.

Виктория Пилзен се възстанови от шока и изравни (68) чрез Вишински. Нито един от отборите не успя да отбележи до края и мачът завърши с грандиозния резултат 5:5, а освен това Кръчик от Пилзен получи червен картон в 88-ата минута.

След този резултат Теплице заема 3-то място в чешкото първенство със 7 точки, докато Виктория Пилзен е на 11-а позиция с две точки след първите три кръга.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

Спрягат Неймар за трансфер в Интер Маями

  • 10 авг 2026 | 04:26
  • 2072
  • 0
Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

  • 10 авг 2026 | 03:53
  • 2472
  • 0
Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

Президентът на Гигант: Иска ми се съдийството да не бъде основен фактор този сезон

  • 10 авг 2026 | 03:00
  • 1009
  • 2
Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

Марсилия се развихри срещу Атлетик Билбао в контрола на "Велодром"

  • 10 авг 2026 | 00:51
  • 1519
  • 0
Лацио завърши без грешка в контролите

Лацио завърши без грешка в контролите

  • 10 авг 2026 | 00:29
  • 1635
  • 0
Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

Сампдория с Кръстев на вратата удари Парма на "Енио Тардини"

  • 9 авг 2026 | 23:59
  • 2354
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 108469
  • 535
Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

  • 10 авг 2026 | 07:31
  • 5661
  • 2
Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

  • 9 авг 2026 | 23:32
  • 18712
  • 51
Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

  • 9 авг 2026 | 20:55
  • 56780
  • 276
Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

  • 10 авг 2026 | 07:00
  • 1544
  • 0
Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
  • 1209
  • 2