Томаш Саторански с остри думи към ръководството на Барса

Опитният чешки баскетболист Томаш Саторански, който смени Барселона с Апоел Тел Авив след четири сезона в испанския тим, коментира, че напускането на старши треньора Чави Паскуал го е накарало да си помисли, че времето му в каталунския гранд е приключило.

„Когато треньорът Паскуал - за мен един от най-добрите в Европа, реши да не продължава, имах чувството, че нещата няма да се получат добре. Това беше единственото, което можеше да ме задържи. Исках промяна на обстановката. Последните две години не бяха добри. Поради политически и икономически причини не подписвахме с напълно подходящи играчи“, заяви Саторански пред чешкото издание Seznam Zpravy.

34-годишният пойнт гард отправи особено остри думи към ръководството на Барселона. Според него футболната секция е поела контрола, а резултатите и успехите на баскетболния отбор вече не били важни.

„Беше огромно разочарование заради отношението, което футболните директори възприеха към баскетбола. През последните години те ни поставяха ограничения и беше ясно, че победата в баскетбола не е много важна за тях. Трудно е да се борим срещу това. Вярно е, че не играхме на най-доброто си ниво, но от друга страна, имахме седем играчи над 34-годишна възраст. Мисля, че е възхитително, че издържахме до финала срещу Валенсия, където нямахме никакъв шанс. Сега, в Апоел, имаме собственик-визионер и без съмнение искаме да спечелим Евролигата“, каза още Томаш Саторански.

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Снимки: Imago