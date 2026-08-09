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Банско не успя да победи новак

  • 9 авг 2026 | 06:16
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Банско не успя да победи новак

ФК Банско направи равенство 2:2 при гостуването си на единия от новаците в Югозападната Трета лига – ФК Национал. Двубоят бе от 2-рия кръг на първенството и се игра в София.

Още в началото на мача Георги Фикийн откри резултата за банскалии. Той бе изведен чудесно зад защитата на домакините, напредна и с прекрасен диагонален удар прати топката във вратата на ФК Национал.

В средата на първото полувреме обаче домакините стигнаха до изравнителен гол. Тодор Пасков сбърка при изнасяне на топката, домакините организираха атака, която остави сам човек в наказателното поле и той изравни за 1:1.

В 53-ата минута Иван Андонов изведе ФК Банско напред в резултата за 2:1. След центриране отляво, топката стигна до Андонов, който с плътен и мощен удар я прати с левия крак под гредата на вратата на домакините.

В 59-ата минута ФК Национал стигна до изравнителен гол след контраатака, при която остана сериозно съмнение за засада при извеждащия пас към голмайстора.

До края на двубоя ФК Банско не успя да стигне до победен гол и така си тръгна само с точка от визитата в София.

В 3-тия кръг Банско ще бъде домакин на Пирин (Разлог), а Национал (София) играе с Оборище (Панагюрище). И двата мача са на 15 август (събота).

СНИМКА: fcbansko.com

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