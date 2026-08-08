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България U14 записа трета победа на турнира "Словения Бол"

  • 8 авг 2026 | 21:22
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България U14 записа трета победа на турнира "Словения Бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години записа трета победа на турнира "Словения Бол". В Словения градец тимът на Радомир Стоянов и Теодора Петрова се справи със Словакия след 55-43 в среща от полуфиналите на турнира.

Сияна Георгиева оформи дабъл-дабъл за успеха - 15 точки и 17 борби, допълнени от 6 чадъра. Кристина Бозова се отличи с 14 и 5 отнети топки. Вяра Василева също бе близо до двойните показатели - 9 точки и 7 борби.

Лилиен Вискочова беше най-резултатна за Словакия с 13 точки.

Националките дадоха само една част на съперника, след която той водеше с 6 точки. След това българките взеха нещата в свои ръце и в края на третия период вече имат аванс от 8 точки - за 41-33. В последната четвърт те стигнаха до преднина от 16 точки, която се оказа достатъчна за крайното 55-43.

На финала на турнира утре (9 август) от 19.00 часа националките до 14 години ще спорят за титлата с Полша.

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