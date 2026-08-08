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Обявиха официално причината за смъртта на Брендън Кларк

  • 8 авг 2026 | 12:55
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Обявиха официално причината за смъртта на Брендън Кларк

Съдебно-медицинската експертиза установи причината за смъртта на играча от НБА Брандън Кларк. Потвърдено е, че баскетболистът на Мемфис Гризлис е починал вследствие на употреба на хероин и кокаин.

Отделът по съдебна медицина на окръг Лос Анджелис официално класифицира смъртта на 29-годишния баскетболист като нещастен случай в резултат на случайна свръхдоза.

Като друг "съществен фактор" за фаталния изход ведомството посочва и "комбинираното въздействие на няколко лекарства, отпускани с рецепта". Не се уточнява обаче за какви точно препарати става въпрос.

Кларк беше открит без признаци на живот на 11 май 2026 г. в дома си в района на долината Сан Фернандо в Лос Анджелис. Пристигналите на мястото парамедици са констатирали смъртта в 17:15 ч. местно време. На мястото са намерени принадлежности и следи от употреба на забранени вещества.

Кларк беше избран в първия кръг на драфта на НБА през 2019 г. През изминалия сезон крилото изигра само два мача, като пропусна по-голямата част от шампионата поради контузии.

В началото на април Кларк беше задържан за превишена скорост, както и по подозрение в притежание и превоз на наркотични вещества.

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Снимки: Gettyimages

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