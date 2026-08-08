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Айзея Томас с остри критики към Бостън Селтикс

  • 8 авг 2026 | 15:19
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Айзея Томас с остри критики към Бостън Селтикс

Легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас отправи сериозна критика към Бостън Селтикс за начина, по който организацията се е разделила с Джейлън Браун. Според него клубът е можел да подходи значително по-добре към дългогодишната си звезда, преди да го изпрати във Филаделфия 76ърс.

В интервю за NBA Radio Томас заяви, че действията на Бостън са го изненадали, тъй като Селтикс традиционно се възприемат като една от най-добре управляваните и уважавани организации в НБА.

„Определено можеше да се справят по-добре. Мисля, че никой от нас не е виждал Селтикс да действат по този начин. Те винаги са били образец за подражание“, заяви Томас.

Бившият шампион на НБА защити Браун и подчерта, че според него играчът незаслужено е поел голяма част от негативите около ситуацията.

„Мисля, че Джейлън Браун беше невинен свидетел на всичко това. Той просто се озова в центъра на вниманието и хората започнаха да го критикуват без основание“, добави Томас.

Коментарите на легендарния гард поставят под въпрос начина, по който Бостън е управлявал раздялата с Браун — играч, който дълги години беше сред ключовите фигури в състава на Селтикс.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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