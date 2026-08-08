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Ветеран напира отново да бъде съотборник на ЛеБрон

  • 8 авг 2026 | 16:08
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Ветеран напира отново да бъде съотборник на ЛеБрон

Бившият съотборник на ЛеБрон Джеймс в Лос Анджелис Лейкърс, Маркийф Морис, изрази интерес да се присъедини отново към суперзвездата, този път в отбора на Филаделфия 76ърс.

Ветеранът и родом от Филаделфия Морис показа интерес да се присъедини към Сиксърс, след като се появиха информации, че Кевин Лав също иска да играе отново с Джеймс във Филаделфия.

„По дяволите, ако някой ще вземе последното ветеранско място в състава, това ще бъда аз! Отгледан във Фили!“, написа Морис в социалната мрежа Х, реагирайки на новините около Лав.

Преди това Морис игра рамо до рамо с Джеймс в Лос Анджелис Лейкърс от 2020 до 2021 г.

Той се присъедини към „Езерняците“ по средата на сезон 2019-20 и веднага стана част от шампионската им ротация в „балона“ в Орландо.

Ветеранът взе участие във всички 21 мача от плейофите по време на шампионския поход на Лос Анджелис, като записа средно по 5,9 точки и 3,0 борби, давайки на Лейкърс още една физическа опция в предната линия, която можеше да разтегля играта.

Морис остана в Лейкърс и през сезон 2020-21, преди да напусне отбора през следващото лято.

Двамата се събраха отново в Лос Анджелис през февруари 2025 г., когато Морис беше изпратен в Лейкърс заедно с Лука Дончич и Макси Клебер в блокбъстър сделката, която премести Антъни Дейвис в Далас Маверикс.

След размяната Морис се появи в осем мача за Лейкърс, записвайки средно по 5,5 точки, 1,9 борби и 2,1 асистенции за 15,5 минути на мач.

Евентуален трансфер в 76ърс би събрал Морис отново с Джеймс, след като за последно играха заедно в Лейкърс през 2025 г.

Това също така би било завръщане у дома за 36-годишния играч, който е роден и израснал във Филаделфия.

Морис има над десетилетие опит в НБА, като е играл още за Финикс Сънс, Вашингтон Уизърдс, Оклахома Сити Тъндър, Детройт Пистънс, Маями Хийт, Бруклин Нетс и Далас Маверикс.

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Снимки: Gettyimages

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