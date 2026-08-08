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Левски обяви привличането на млад талант

  • 8 авг 2026 | 13:15
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Левски обяви привличането на млад талант

Младият талант Даниел Хинков официално е играч на Левски, обявиха “сините”.

„Новият №32 е… Даниел Хинков. Готов да остави сърцето си на терена за синята фланелка!“, написаха столичани на официалната си страница във Фейсбук.

Юношата на БУБА Баскет остави ярка следа с представянето си на ЕвроБаскет 2025 за младежи под 18 години, където се превърна в един от ключовите играчи на България. Силните му изяви му донесоха и номинация за MVP на турнира.

18-годишното крило завърши шампионата с впечатляващи показатели. Хинков бе трети в класацията по коефициент на полезно действие със среден индекс 19.9, а в подреждането на най-добрите реализатори зае четвърто място със средно 18.4 точки на мач.

Сега предизвикателството за Хинков е ново — синята фланелка и №32, с които младият талант ще търси следващата крачка в развитието си.

Снимка: ФИБА

Гошо Методиев

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