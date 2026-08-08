Академик Бултекс 99 привлече американско крило

Академик Бултекс 99 привлече още един американски баскетболист, съобщиха от клуба. Пловдивските "студенти" се подсилиха с крилото Сола Адебиси.

198-сантиметровият състезател започва своята кариера в колежанския баскетбол в родината си в отбора на Florida State, а по-късно се утвърждава като лидер в състава на The Citadel.

"Работлив, борбен и с история на постоянно развитие – характер, който търсим за новия сезон. Добре дошъл в семейството, Сола", написаха от клуба.

От Академик вече обявиха привличането на Димитър Стамов и Шон Мур.

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