България U18 загуби от Гърция и ще играе за седмото място на ЕвроБаскет

Националният отбор на България за девойки до 18 години ще играе за седмото място на Европейското първенство в Дивизия В, което се провежда в румънския град Тулча.

В среща за разпределение на позициите от пета до осма българките отстъпиха с 65-67 пред Гърция. Така в неделния ден те ще срещнат състава на Великобритания, който отстъпи със 77-102 пред Исландия.

Баскетболистките на Лилия Георгиева бяха много близо до победата, като водеха с 63-59 две минути преди края и с 63-62 минута преди финалната сирена. Гъркините обаче направиха серия от седем безответни точки, която им даде аванс от 66-63, а с това ѝ победата. Последният шанс за българския отбор бе с финалната сирена, но стрелбата на Лидия Сиверио зад центъра на терена бе крайно неточна.

За България с 14 точки в мача завърши Силвия Миленова, като тя овладя и 14 борби. Фатме Кичукова реализира 12 точки, с 11 завърши Деяна Станиславова, а Лидия Сиверио остана с 10.

За Гърция Евгния Тумпаняри бе над всички с 16 точки и 10 борби.

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