Съдът в Тексас свали обвинения към звезда от НБА

Американският баскетболист Джеймс Хардън беше оправдан по обвинение в по-малко тежко престъпление, свързано с притежание на огнестрелно оръжие.



Съдът в Тексас отхвърли обвиненията, след като играчът на Кливланд Кавалиърс премина програма за алтернативно разрешаване на случая, благодарение на която избегна вписване в съдебното досие. Съдебните документи не предоставят допълнителни подробности.

🏀⚖️ Misdemeanor Gun Charge Against James Harden Dismissed After Completing Texas Diversion Program ⚖️🏀



Houston, TX — A misdemeanor gun charge against NBA star James Harden has been dismissed after he successfully completed an alternative resolution program in Harris County,… pic.twitter.com/3nVXqbGJqf — Texan Report (@TexanReport) August 7, 2026

Хардън беше арестуван на 13 юни, когато полицията в Хюстън установи, че е притежавал късо огнестрелно оръжие в автомобила си. Според тексаския закон, оръжие без лиценз на видно място в превозно средство е по-малко тежко престъпление. Наказанието за такова деяние е лишаване от свобода за максимален срок от една година или глоба до 4000 щатски долара. До момента нито една от страните не е коментирала случая пред агенция АП.

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