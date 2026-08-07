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Сърбия повика Йокич и най-добрите си играчи за световните квалификации

  • 7 авг 2026 | 23:30
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Сърбия повика Йокич и най-добрите си играчи за световните квалификации

Националният отбор на Сърбия демонстрира ясно, че не възнамерява да прави никакви компромиси по пътя към Световното първенство през 2027 г. Новият селекционер Душан Алимпиевич обяви разширен състав от 18 баскетболисти за предстоящите мачове от квалификациите на ФИБА през август, а списъкът е оглавен от голямата суперзвезда на НБА Никола Йокич.

Присъствието на трикратния носител на наградата за най-полезен играч в Асоциацията отвъд Океана и лидер на Денвър Нъгетс е най-доброто доказателство за важността, която балканският тим отдава на старта на втория етап от европейските квалификации. Йокич обаче няма да бъде сам. Алимпиевич е събрал голяма част от ядрото, донесло последните успехи на сръбския национален отбор, включително сребърните медали от Световното първенство през 2023 г. и бронза от Олимпийските игри през 2024 г.

В състава личат имената на играчи от най-висока класа като Алекса Аврамович, Марко Гудурич, Никола Милутинов, Никола Йович, Огнен Добрич и Деян Давидовац. Това е група, изпълнена с опит и талант, с която Сърбия се надява да избегне всякакви изненади в групата си, където ще се изправи срещу отборите на Исландия и Италия.

Подготовката на отбора ще започне на 13 август и ще включва два силни приятелски мача срещу Франция, една от водещите сили в европейския баскетбол. Първата среща ще се играе на 20 август в „Београдска Арена“, а втората ще се състои три дни по-късно в Орлеан. Тези два двубоя ще дадат възможност на треньорския щаб да направи последни корекции преди обявяването на окончателния състав за официалните квалификационни мачове.

Разширеният списък на Сърбия от 18 играчи включва: Неманя Дангубич, Алекса Аврамович, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Йован Новак, Марко Гудурич, Никола Милутинов, Лука Митрович, Душан Ристич, Никола Танаскович, Стефан Момиров, Ариян Лакич, Никола Джуришич, Никола Йович, Никола Йокич, Михайло Петрович, Никола Кустурица и Никола Джепина.

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