Надвисва ли "смъртна присъда" над звезда от НБА?

Преговорите между Джейлън Дюрън и Детройт Пистънс остават в застой след неговия "Ол-Стар" сезон. Въпреки че центърът може да приеме квалифицираща оферта на стойност 9,6 милиона долара, за да стане свободен агент догодина, експерти от лигата предупреждават, че подобен ход носи значителни финансови рискове и опасност от контузии.

Докато преговорите между Джейлън Дюрън и Детройт Пистънс са в задънена улица, се появява възможността "Ол-Стар" центърът да приеме квалифицираща оферта.

Ако Дюрън избере този вариант, той ще получи 9,6 милиона долара за следващия сезон и ще стане свободен агент през следващото лято.

"Не можеш да приемеш квалифициращата оферта, след като си имал "Ол-Стар" сезон", заяви пред Брет Сийгъл от "КлъчПойнтс" член на ръководството на отбор от Западната конференция.

"Това е почти като смъртна присъда. Никой повече няма да те възприема като играча, за какъвто се мислиш. Да се откажеш от деветцифрен договор заради квалифицираща оферта и да рискуваш контузия без дългосрочна сигурност, особено като център в днешната лига, би било изключително безразсъдно и глупаво", добавя въпросният ръководител.

Джейлън Дюрън остава едно от най-големите нерешени имена на пазара на свободни агенти в НБА, като преговорите за договор между Детройт Пистънс и талантливия център все още са в застой.

Ситуацията може да наподоби миналогодишните продължителни саги с ограничени свободни агенти като Джош Гиди и Джонатан Куминга. И двамата играчи останаха без договори до късно през лятото, преди в крайна сметка да подпишат нови контракти през септември и да останат в съответните си отбори.

Дюрън идва след най-добрия сезон в кариерата си, в който записа средно по 19,5 точки, 10,5 борби и 2,0 асистенции при 65,0% успеваемост на стрелбата от игра. 22-годишният играч спечели първото си участие в Мача на звездите и беше избран в третия отбор на "Ол-НБА", утвърждавайки се като един от най-добрите млади центрове в лигата.

Неговият пробивен сезон засили позициите му за голям дългосрочен договор, но за момента Детройт и Дюрън остават без споразумение и може да се насочат към поредната продължителна патова ситуация с ограничен свободен агент.

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Снимки: Gettyimages