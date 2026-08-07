Девойките до 18 години загубиха от домакина на Европейското

Националният отбор на България за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство, Дивизия Б, в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакина Румъния с 51:69 в среща от четвъртфиналите на турнира.

Фатме Кичукова отбеляза 12 точки за България, като допълни сметката си и с 6 асистенции. Лидия Йохан Сиверио бе близо до дабъл-дабъл - 9 точки и 9 борби. Деяна Станиславова (5 борби) и Катрин Коева (10 борби) финишираха с по 8 точки.

Дария Илиес бе най-добра за Румъния с 23 точки и 13 борби.

Националките на България до 18 години излязоха напред в края на първата част за 13:11 чрез Фатме Кичукова, Лидия Йохан Сиверио, Габриела Коцева и Силвия Миленова. През втория период румънките направиха обрат след 26:13, с което фиксираха 37:26 в своя полза. След паузата домакините не изпуснаха лидерството и въпреки опитите на нашите да се доближат, стигнаха до успеха, оформяйки крайното 69:51.

Утре (8 август) от 16.00 часа българките ще играят срещу загубилия от двойката Литва/Гърция в първия си мач от тези за разпределение на местата от 5-о до 8-о на турнира.

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