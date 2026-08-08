Денвър с интерес към звезден ветеран

Денвър Нъгетс проявява интерес към ДеМар ДеРоузън, но финансовите условия могат да се окажат непреодолима пречка за привличането на шесткратния участник в Мача на звездите на НБА. Според журналиста Брет Зигъл, отборът от Колорадо обмисля да предложи на опитния гард само ветерански минимум. От друга страна, Дероузън няма намерение да се съгласява на скромни условия и търси клуб, който е готов да му предложи поне част или цялото "mid-level" изключение (MLE).

В тази надпревара в момента води Маями Хийт, който разполага с около 8,9 милиона долара в рамките на споменатото изключение. ДеРоузън, според слуховете, е изключително отворен за преминаване във Флорида, ако офертата е финансово приемлива.

Става въпрос за един от най-добрите стрелци от средно разстояние в модерната ера на НБА, който има зад гърба си богата петнадесетгодишна кариера. Най-голям отпечатък е оставил в Торонто Раптърс, където прекарва девет сезона и става икона на клуба, а по-късно носи екипите на Сан Антонио Спърс и Чикаго Булс.

Въпреки че потенциалният тандем на Никола Йокич и ДеМар ДеРоузън би изглеждал изключително атрактивно на паркета, ограниченият бюджет на Нъгетс в момента прави този сценарий почти невъзможен, освен ако клубът не намери начин да освободи допълнително място в платежната ведомост.

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Снимки: Gettyimages