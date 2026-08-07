Конър Макгрегър след операцията: Много легенди са се завръщали след контузии

Конър Макгрегър запазва положителната си нагласа, че ще се възстанови успешно след операцията. Макгрегър претърпя хирургическа интервенция за възстановяване на скъсан менискус и предна кръстна връзка на дясното коляно. Той получи травмата при загубата си с технически нокаут от Макс Холоуей на UFC 329. Макгрегър контузи коляното още при първия ритник, който опита, и впоследствие изпитваше затруднения да остане на крака. Двубоят беше прекратен само 69 секунди след началото.

Макгрегър, който има баланс от 22 победи и 7 загуби в ММА и 10 победи и 5 поражения в UFC, публикува видео в социалната мрежа X. В него той отдаде заслуженото на редица спортисти, завърнали се след разкъсване на предна кръстна връзка. Сред тях е Доминик Крус, който си върна титлата на UFC в категория „петел“ след 16-месечно отсъствие.

Surgery done.

Knee repaired.

The doubters can keep talking.

I didn’t run from the pain.

I walked straight into it.

Now the real work begins.

Comeback season starts now.

No shortcuts. No excuses.

Just the will to rise again. pic.twitter.com/Oq77VDX3IJ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 7, 2026

„Как сте, хора? Мак се завърна“, заяви Макгрегър. „Коляното ми е възстановено, операцията беше успешна и вече съм по пътя към възстановяването. Това трябва да ви каже всичко, което е необходимо да знаете за нагласата ми – веднага се подложих на операция, коляното е поправено и вече съм по пътя напред. Да действаме. Искам да поздравя Доминик Крус, който се завърна след множество разкъсвания на предната кръстна връзка, за да си върне титлата в категория „петел“. Жорж Сен-Пиер също претърпя няколко такива травми. Не знам дали се е завърнал след второто разкъсване, но прави задни салта и движенията му все още са забележителни.

Има и други известни примери от различни спортове. В Националната футболна лига Том Брейди го направи. Ейдриън Питърсън също го направи. Те са моята мотивация, особено бойците. Неудържим съм – нагласата ми е неудържима и непреклонна.“

Крус коментира подробно контузията на Макгрегър и изрази оптимизъм, че Ноториъс ще се възстанови напълно. Макгрегър счупи левия си крак през юли 2021 г., контузи малкия пръст на крака си през 2024 г., а сега скъса връзки в дясното коляно при завръщането си след петгодишно отсъствие.

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