Всички минаха кантара преди PFL Шарлът

Официалният кантар преди PFL Шарлът приключи, като всички състезатели успешно влязоха в допустимите граници преди бойната галавечер в събота, 8 август, в „Боджангълс Колизеум“. Събитието идва след новината от миналата седмица, когато официално беше обявено сливането между MVP и PFL.

Местният любимец и осми в ранглистата Брайън Батъл - Касапина (12-3, 1 NC) закова 84,2 кг, докато представляващият Питсбърг Далтън Роста - Херкулес (11-3), който е четвърти в класацията, тежеше 84,3 кг. Така главният двубой между двамата в средна категория беше официално потвърден.

Батъл ще се опита да се върне на победния път и да докаже, че все още е сериозна заплаха в дивизията. Роста възнамерява да наложи своя непрестанен натиск и да постигне важна победа срещу един от най-трудните си съперници в изпълнената със силни бойци категория, в която залогът е много голям.

Бойната карта на PFL Шаърлът беше допълнена с нов подглавен двубой, след като вторият в ранглистата Довлет Ягшимурадов (26-8-1) и шестият Симеон Пауъл (12-2) не успяха да се състезават на PFL Ню Йорк през миналата седмица. Ягшимурадов тежеше точно 93 кг, а Пауъл – 92,8 кг.

Ягшимурадов ще се опита категорично да затвърди претенциите си за двубой за титлата, докато Пауъл ще преследва победа, с която да отнеме второто му място в ранглистата.

Основна бойна карта на PFL Шарлът

Главен двубой в средна категория: №8 Брайън Батъл (84,2 кг) срещу №4 Далтън Роста (84,3 кг)

Подглавен двубой в полутежка категория: №2 Довлет Ягшимурадов (93 кг) срещу №6 Симеон Пауъл (92,8 кг)

Двубой в средна категория: №6 Джош Силвейра (84,4 кг) срещу №7 Аарън Джефъри (84,3 кг)

Двубой в категория „петел“: Люис Макгрилън (61,5 кг) срещу Брандън Люис (61,7 кг)

Двубой в средна категория: №9 Джош Фремд (84,2 кг) срещу №10 Джони Грегъри (83,8 кг)

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