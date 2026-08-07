Донски загуби на полуфиналите на двойки в Полша

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), който са водачи в схемата, отстъпиха пред поставените под номер 4 Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) с 4:6, 6:3, 7:10 за 79 минути игра.

Донски и Бантия загубиха първия сет с единствен пробив в деветия гейм, но във втората част поведоха с 5:2, за да изравнят резултата в сетовете след 6:3. Сервантес и Молчанов поведоха с 9:5 точки в шампионския тайбрек и от третия си мачбол стигнаха до победата.

За класирането си на полуфиналите българинът заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 108-о място.

По-рано днес на сингъл 28-годишният Донски претърпя поражение с 6:7(4), 4:6 от втория поставен и 166-и в световната ранглиста Даниил Глинка (Естония) за час и 27 минути игра.

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