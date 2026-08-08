Рибакина стигна четвъртия кръг в Торонто, Андреева отпадна

Втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Торонто (Канада) от сериите WTA 1000 с награден фонд 7.43 млн долара. Шампионката от тазгодишното Открито първенство на Австралия Рибакина спаси два сетбола и победи Ан Ли (САЩ) с 6:2, 7:5.

Казахстанката направи три пробива по пътя си към успеха в първия сет. Тя изоставаше с 3:5 във втория, но със серия от четири поредни гейма успя да стигне до обрат и до крайния успех. Сервирайки за втората част, Ли имаше сетбол, но не успя да го реализира и допусна пробив. Още в следващия гейм, поставената под номер 28 американка имаше още един сетбол, но отново не успя да го реализира. След това Рибакина показа класата си, направи още един брейк в 11-ия гейм за преднина от 6:5, преди да реши всичко в следващия гейм.

Elena Rybakina hits such a clean ball pic.twitter.com/cKmlG0UwdS — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 7, 2026

Квалификантката Алина Корнеева (Русия) победи поставената под номер 13 Ива Йович (САЩ) с 6:3, 6:4 в сблъсък между две тийнейджърки, родени през 2007 година. Това е първи успех за 19-годишната Корнеева срещу тенисистка от топ 20 на световната ранглиста, а бившата номер 1 за девойки достига до четвъртия кръг на турнир WTA 1000 за първи път в кариерата си.

Надпреварата напусна поставената под номер 5 в схемата Мира Андреева (Русия), която претърпя поражение от представителката на домакините Лейла Фернандес с 1:6, 4:6 за 80 минути на корта.

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