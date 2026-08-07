Нестеров победи Андреев за място на полуфиналите в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

В мач, в който зрителите видяха тенис от най-високо ниво, Пьотр Нестеров победи Адриан Андреев с 6:4, 6:1 за 72 минути игра.

Първите възможности за пробив в мача се откриха пред Андреев при 4:3 в първия сет, но Нестеров се справи, като отрази три точки за пробив. Още в следващия гейм Нестеров реализира пробив, за да поведе с 5:4, а след това затвори сета в своя полза със сервис гейм на нула.

Във втората част Нестеров спечели шест поредни гейма – от 0:1 до 6:1, и се класира за втория си пореден полуфинал на турнири от това ниво в Пловдив.

На полуфиналите утре Пьотр Нестеров ще играе срещу Раду Михай Папое (Румъния). Двамата тенисисти са си разменили по една победа, като и двата им мача са изиграни през 2023 година.

В другия четвъртфинал държавният шампион на България при мъжете Джордж Лазаров отстъпи с 2:6, 3:6 на испанеца Карлос Санчес Ховер за 78 минути игра. За 21-годишния Лазаров това беше първи четвъртфинал в кариерата му на това ниво.

Българинът спечели първите два гейма в мача, но загуби следващите шест, а с това и първия сет с 2:6. Във втората част Лазаров направи обрат от 0:2 до 3:2, като при този резултат пропусна три възможности за нов пробив. За съжаление умората оказа сериозно влияние върху играта му и Лазаров загуби следващите четири гейма, а с това и мача.

Преди този двубой Джордж Лазаров, който започна турнира от квалификациите, постигна четири поредни убедителни победи, без да загуби нито един сет.

По-късно днес българинът Антъни Генов и Чарлз Бари (Република Ирландия) ще играят на полуфиналите на двойки срещу бразилците Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро.

Настоящата надпревара е вторият турнир от сериите ATP Challenger тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания – ATP Challenger 50 в периода 30 август – 6 септември и ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро, който ще се проведе в периода 20–27 септември.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основната цел при организирането на поредицата от турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят срещу силни международни съперници, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

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