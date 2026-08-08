Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гоф и Осака продължават напред в Торонто

Гоф и Осака продължават напред в Торонто

  • 8 авг 2026 | 09:47
  • 654
  • 0
Гоф и Осака продължават напред в Торонто

Поставената под номер 4 в схемата Коко Гоф (САЩ) и японката Наоми Осака се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка в Торонто (Канада) от сериите WТА 1000 с награден фонд 7.43 милиона долара.

Гоф победи без проблеми Мария Сакари (Гърция) с 6:1, 6:4 и за място на четвъртфиналите ще играе срещу руската квалификантка Алина Корнеева.

Номер 11 Наоми Осака надделя над Елизе Мертенс (Белгия) с 6:1, 6:2. Следващата ѝ съперничка ще бъде кандката Лейла Фернандес.

В трети пореден мач Александра Еала игра решаващ сет и за трети пореден път 20-годишната филипинка спечели, побеждавайки американката Кейти МакНали с 6:3, 5:7, 6:4 за два часа и 39 минути, за да достигне до четвъртия кръг.

Еала направи ранен пробив, за да вземе първия сет с 6:3. Вторият беше далеч по-оспорван, като двете играчи си размениха по два брейка преди финипинката да пробие отново, за да поведе с 5:4 и да сервира за двубоя. МакНали обаче стигна до обрат, спечелвайки три поредни гейма за 7:5 и изпрати срещата в решаващ сет. Еала бързо си възвърна контрола, пробивайки при първата си възможност в третата част за преднина от 2:0 и успя да запази това предимство до края.

„Мисля, че оцелях днес. Беше толкова трудно. Искам да благодаря на Кейти за страхотния мач. Това е един от онези мачове, които можеха да се развият по всякакъв начин. Всичко се свеждаше до детайли и малко късмет. Беше страхотен двубой“, каза Еала на корта след успеха.

Победата беше седма поредна за нея, най-дългата победна серия в кариерата ѝ, след първата ѝ титла на сингъл във Вашингтон по-рано тази седмица.

Следващата ѝ съперничка ще бъде олимпийската шампионка от Токио 2020 и победителка в Торонто от 2015 година Белинда Бенчич. Швейцарката надделя над Тейлър Таунзенд (САЩ) с 6:7(5), 7:6(4), 6:4 след три часа и 24 минути на корта.

Двете изиграха оспорвани два първи сета, решите след тайбрек, а в третата част Бенчич стигна до пробив за 5:4 и при свой сервис затвори двубоя.

„Разбира се, беше много голяма битка. Мисля, че Тейлър играе невероятно и това беше много добър мач от нея. Трябваше ми известно време, за да свикна с играта ѝ и да се опитам да намеря в моята това, което мога. Чувствах се много разочарована в първия сет, но съм щастлива, че не се предадох и мисля, че това е най-важното“, заяви швейцарката.

В друга среща от турнира рускинята Людмила Самсонова спечели срещу Мая Джойнт (Австралия) със 7:5, 6:7(3), 6:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Как Рафа Ходар стана изгряващата звезда на сезона

Как Рафа Ходар стана изгряващата звезда на сезона

  • 8 авг 2026 | 16:15
  • 1243
  • 1
България с историческо четвърто място на Световното първенство за юноши до 14 години

България с историческо четвърто място на Световното първенство за юноши до 14 години

  • 8 авг 2026 | 15:31
  • 2547
  • 0
Шиникова на финал в Испания

Шиникова на финал в Испания

  • 8 авг 2026 | 15:05
  • 1512
  • 2
Глушкова ще спори за титлата на сингъл на турнир в Сърбия

Глушкова ще спори за титлата на сингъл на турнир в Сърбия

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 773
  • 1
Антъни Генов не успя да стигне финала на двойки в Пловдив

Антъни Генов не успя да стигне финала на двойки в Пловдив

  • 8 авг 2026 | 02:22
  • 1143
  • 0
Рибакина стигна четвъртия кръг в Торонто, Андреева отпадна

Рибакина стигна четвъртия кръг в Торонто, Андреева отпадна

  • 8 авг 2026 | 01:24
  • 1992
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5160
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 19159
  • 81
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43445
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20378
  • 52
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19496
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12765
  • 30