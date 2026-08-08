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Антъни Генов не успя да стигне финала на двойки в Пловдив

  • 8 авг 2026 | 02:22
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Антъни Генов не успя да стигне финала на двойки в Пловдив

Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

В изключително оспорван полуфинал Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия) загубиха от бразилците Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро с 6:3, 1:6, 8:10 за 79 минути игра.

Двата тандема си размениха по един сет, като така се стигна до решителен шампионски тайбрек. В него Генов и Бари наваксаха пасив от 6:8 до 8:8, но загубиха следващите две точки и отпаднаха от надпреварата.

За класирането си за полуфиналите Антъни Генов заработи 17 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, в която през тази седмица заема 191-вото място.

По-рано днес националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл след успех с 6:4, 6:1 над друг българин Адриан Андреев.

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