Никола Керемедчиев ще играе за титлата на двойки в Полша

Никола Керемедчиев се класира за финала на двойки на турнирa по тенис на клей в Биелско-Бяла (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Матео Фондриест (Италия), поставени под номер 4 в схемата, победиха представителите на домакините Антони Касперски и Хуберт Пленкиевич с 6:3, 6:4 за 73 минути на корта.

В спор за титлата утре двамата ще играят срещу победителите от мача между Патрик Хомола (Чехия)/Якуб Йенджейчак (Полша) и Милош Шчипка (Полша)/Алек Бекли (Южна Африка).

Това е втори финал за Керемедчиев за последния близо един месец, след като в началото на юли заедно с Дейвид Симеонов стана вицешампион на двойки на турнир в Скопие (Република Северна Македония).

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