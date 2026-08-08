Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов: Така е, няма пари - не изглеждахме зле срещу 110 милиона на Панатинайкос

Найденов: Така е, няма пари - не изглеждахме зле срещу 110 милиона на Панатинайкос

  • 8 авг 2026 | 12:32
  • 10117
  • 36
Найденов: Така е, няма пари - не изглеждахме зле срещу 110 милиона на Панатинайкос

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира изказването на голмайстора на "червените" Мамаду Диало, който вчера проговори на български език и каза няколко фрази, сред която и "няма пари".

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари
Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

"Така е, няма пари … от началото на годината (календарната) ЦСКА е похарчил 230 000 евро, 200 за Хектор и 30 за Мейер, всички останали попълнения са свободни агенти… станахме втори и не изглеждахме зле срещу 110 милиона на Панатинайкос. Футболе, футболеее….", написа Найденов във "Фейсбук".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43899
  • 82
Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

  • 8 авг 2026 | 15:05
  • 3639
  • 3
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12893
  • 30
Септември (Тервел) удари здраво Доростол

Септември (Тервел) удари здраво Доростол

  • 8 авг 2026 | 13:33
  • 1188
  • 2
Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

  • 8 авг 2026 | 12:59
  • 1701
  • 2
Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

  • 8 авг 2026 | 12:43
  • 2057
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5513
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 19983
  • 81
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43899
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20609
  • 52
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19634
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12893
  • 30