Найденов: Така е, няма пари - не изглеждахме зле срещу 110 милиона на Панатинайкос

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира изказването на голмайстора на "червените" Мамаду Диало, който вчера проговори на български език и каза няколко фрази, сред която и "няма пари".

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

"Така е, няма пари … от началото на годината (календарната) ЦСКА е похарчил 230 000 евро, 200 за Хектор и 30 за Мейер, всички останали попълнения са свободни агенти… станахме втори и не изглеждахме зле срещу 110 милиона на Панатинайкос. Футболе, футболеее….", написа Найденов във "Фейсбук".

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