Момичетата до 14 години с втори успех на "Словения Бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години записа втори успех на турнира "Словения Бол". В Словени градец селекцията на Радомир Стоянов и Теодора Петрова се наложи над Румъния със 73:55 в мач от група B.

Никол Петкова отбеляза 13 точки за България, допълнени от 6 борби. Силвана Стоянова финишира с 11 точки. Сияна Георгиева овладя 16 борби плюс 9 точки и 5 асистенции. Йоана Кирилова също регистрира 9 точки и взе 5 борби.

Диана Мосор и Ана Куколаш бяха най-резултатни за Румъния с по 9 точки.

Националките започнаха силно и излязоха напред с 15:8, а след това фиксираха 22:15 в своя полза в края на първата част. През втория период след успешни акции на Стоянова, Георгиева и Кирилова България увеличи преднината си до 11 точки за 43:32. След паузата съперникът сведе пасива си до 5 точки, но националките отвърнаха чрез Силвана Стоянова и Кристина Бозова за 53:47. В последните 10 минути Никол Петкова, Вяра Василева, Йоана Кирилова и Сияна Георгиева изведоха отбора до категоричното 73:55.

България приключва първата фаза на турнира с баланс от 2-1. Следващият съперник на националките ще стане ясен след изиграването на останалите срещи от днешния ден.

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